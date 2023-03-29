Родителей обрадовали приятным сюрпризом — в апреле выплаты на ребенка повысят

Отмечается, что размер финансовой поддержки может быть пересмотрен в апреле, но лишь в том случае, если у семьи за год не увеличился достаток. На данный момент суммы зависят от среднедушевого дохода.

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На повышение пособия можно рассчитывать, если ранее была назначена половина регионального прожиточного минимума, а теперь этих средств не хватает, чтобы переступить через нижнюю планку среднедушевого дохода. Тогда выплаты увеличат до 75%.