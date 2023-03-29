Родителей обрадовали приятным сюрпризом — в апреле выплаты на ребенка повысят

В России существуют выплаты, которые положены на детей. Многие знают про материнский капитал. Однако есть и другая помощь от государства. Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала родителям, как увеличить пособие на детей.
Отмечается, что размер финансовой поддержки может быть пересмотрен в апреле, но лишь в том случае, если у семьи за год не увеличился достаток. На данный момент суммы зависят от среднедушевого дохода.
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На повышение пособия можно рассчитывать, если ранее была назначена половина регионального прожиточного минимума, а теперь этих средств не хватает, чтобы переступить через нижнюю планку среднедушевого дохода. Тогда выплаты увеличат до 75%.
«При переезде в другой регион семья может подать новое заявление, и размер пособия изменят исходя из среднедушевого дохода на новом месте. Размер пособия может увеличиться, если прожиточный минимум в другом регионе выше, а может и снизиться, если минимум ниже», — рассказала эксперт, пишет «Прайм».