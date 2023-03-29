Россиянам начнут выплачивать до 36 тысяч рублей в год: стало известно, как их получить

Хотя договор и заключается на долгий срок, дожидаться его окончания для получения выплат будет не обязательно. При некоторых обстоятельствах деньги можно начать получать раньше.

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«Выплаты можно получить раньше: в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами», — заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Формирование таких добровольных долгосрочных сбережений позволит в будущем иметь дополнительные сбережения, пишет РИА Новости.