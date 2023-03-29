«Стерильной еды не бывает»: россияне в панике из-за опасных роллов «Филадельфия» - бактерии везде

Известный ресторатор, президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров заявил, что не стоит паниковать по поводу кишечной палочки, обнаруженной в роллах «Филадельфия».
По его словам, никаким крахом для бизнеса это событие не обернется. Это раз. Выявлен ничтожно маленький процент некачественных роллов.
«У нас просто требования более жесткие, чем на Западе. Мы с этим живем. Не надо это воспринимать столь резко. Есть у людей страх, но от бактерий никуда не денешься. Стерильной еды не бывает», - отметил Игорь Бухаров.
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Игорь Бухаров добавил, что если провести проверку на любой кухне в доме любого гражданина, то можно найти все те же самые бактерии. Так что, бояться их не стоит.
«Сдайте анализы с ваших рук — у вас те же самые бактерии. Естественно, нужно с этим серьезно работать, но сейчас проверок малого бизнеса очень мало, и нигде каких-то проблем нет. Никто не отравился, жалоб нет, все нормально», - заключил Игорь Бухаров.
Напомним, ранее Роскачество огласило результаты проверок роллов «Филадельфия», в 40% из них была обнаружена кишечная палочка.
Бактерия присутствовала в продукции из сети магазинов «ВкусВилл» и Spar, магазинов японской кухни «Суши-Маркет», «Суши Wok», Pizza Sushi Wok и службы доставки Yami Yami, что свидетельствует о нарушениях в производстве.
По материалам dailystorm.ru.