«Стерильной еды не бывает»: россияне в панике из-за опасных роллов «Филадельфия» - бактерии везде

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Игорь Бухаров добавил, что если провести проверку на любой кухне в доме любого гражданина, то можно найти все те же самые бактерии. Так что, бояться их не стоит.

«Сдайте анализы с ваших рук — у вас те же самые бактерии. Естественно, нужно с этим серьезно работать, но сейчас проверок малого бизнеса очень мало, и нигде каких-то проблем нет. Никто не отравился, жалоб нет, все нормально», - заключил Игорь Бухаров.

Напомним, ранее Роскачество огласило результаты проверок роллов «Филадельфия», в 40% из них была обнаружена кишечная палочка.

Бактерия присутствовала в продукции из сети магазинов «ВкусВилл» и Spar, магазинов японской кухни «Суши-Маркет», «Суши Wok», Pizza Sushi Wok и службы доставки Yami Yami, что свидетельствует о нарушениях в производстве.

По материалам dailystorm.ru.