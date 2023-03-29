Решение уже принято: 1 мая в России пройдет крупнейшая денежная реформа

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Отмечается, что с помощью цифрового рубля жители России смогут совершать покупки в магазинах и прочих заведениях без какой-либо комиссии. Также этой валютой можно будет оплачивать налоги и совершать переводы.

Источник добавил, что количество операций с цифровым рублем со временем увеличится. Об этом пишет Akket.