Решение уже принято: 1 мая в России пройдет крупнейшая денежная реформа

Современные технологии подталкивают улучшать многие системы. И особенно востребованной стала цифровая валюта. Неудивительно, что уже с 1 мая 2023 россияне получат доступ к цифровому рублю, который им готовы предоставить 13 крупных банков страны.
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Отмечается, что с помощью цифрового рубля жители России смогут совершать покупки в магазинах и прочих заведениях без какой-либо комиссии. Также этой валютой можно будет оплачивать налоги и совершать переводы.
Источник добавил, что количество операций с цифровым рублем со временем увеличится. Об этом пишет Akket.