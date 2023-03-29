Суммы весомые — до 776 000 рублей: Госдума сообщила о выплатах семьям с детьми

При появлении первенца, рожденного с 2020 года, сумма достигает почти 587 тысяч рублей. При рождении второго ребенка есть доплата в 189 тысяч рублей.

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Нужно знать, что родители, решившие завести второго и последующих наследников, появившихся на свет с 2020 года, получат сертификат на 775 628 рублей. Однако это распространяется лишь на те случаи, когда ранее не возникало право на выплату.