Суммы весомые — до 776 000 рублей: Госдума сообщила о выплатах семьям с детьми

Каждый год в России рождается больше миллиона детей. Родителям положены выплаты, если в семье случилось пополнение. Программа материнского капитала была продлена, а суммы увеличили. В 2023 году федеральная программа позволяет родителям получить до 776 тысяч рублей. Однако есть некоторые нюансы.
При появлении первенца, рожденного с 2020 года, сумма достигает почти 587 тысяч рублей. При рождении второго ребенка есть доплата в 189 тысяч рублей.
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Нужно знать, что родители, решившие завести второго и последующих наследников, появившихся на свет с 2020 года, получат сертификат на 775 628 рублей. Однако это распространяется лишь на те случаи, когда ранее не возникало право на выплату.
«Размер маткапитала индексируется на размер реальной инфляции в феврале. Если у вас был неиспользованный остаток, его тоже индексируют. Остаток можно узнать на госуслугах в разделе "Выписка об остатке материнского капитала", в МФЦ или в отделении Социального фонда России», — говорится в Telegram-канале Госдумы.