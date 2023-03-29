Скоро мы будем жить в другом мире: Тамара Глоба предрекла глобальные перемены для всего человечества

В интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец астролог подтвердила, что если резюмировать прогноз по ситуации в России и мире, то имеются три основных положения.

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По словам эксперта, на данный момент уже происходит глобальный передел старого. А уже ближе к 2030-м человечество будем жить в другом мире. Тамара Глоба считает, что людям станет легче. Поменяются многие роли: те, кто занимает лидирующие позиции, сменятся другими.