Новый курс доллара вывел из себя людей: схватились за головы, назревает напряжение

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, заявил, что ждать укрепления курса рубля сейчас не стоит. Доллар по-прежнему будет чувствовать себя уверенно.

В апреле «американец» может с легкостью может преодолеть рубеж в 80 рублей, а евро станет дороже 85 рублей.

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Виноваты в этом цены на нефть и дефицит бюджета России. Только при изменении этих двух факторов мы можем надеяться на улучшение положения рубля.

Если говорить о среднегодовом курсе доллара в текущем году, тот тут прогноз решилось дать рейтинговое агентство АКРА, эксперты которого заявили, что курс доллара может составить 76–84 рубля. Не удивительно, что от этих цифр многие россияне наверняка схватились за головы.

Источник: 1prime.ru