В каких магазинах и кафе нашли суши с кишечной палочкой — список

Специалисты Роскачества провели проверку популярных магазинов и кафе и выявили в 40% роллов «Филадельфия» опасную кишечную палочку. Об этом сообщил глава ведомства Максим Протасов.
На сайте Роскачества приведены заведения, в которых были выявлены нарушения.
- Spar
- «ВкусВилл»
- «Суши-Маркет»
- «Суши Wok»
- Pizza Sushi Wok
- Доставка Yami Yami
Также превышения по количеству микроорганизмов нашли в роллах из заведений:
- «Нияма»
- «Планета суши»
- «Тануки»
- Globus
- «Якитория»
- «Сушисет»
- BLUEFIN
- «Азбука вкуса»
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