В каких магазинах и кафе нашли суши с кишечной палочкой — список

Специалисты Роскачества провели проверку популярных магазинов и кафе и выявили в 40% роллов «Филадельфия» опасную кишечную палочку. Об этом сообщил глава ведомства Максим Протасов.

На сайте Роскачества приведены заведения, в которых были выявлены нарушения.

Spar

«ВкусВилл»

«Суши-Маркет»

«Суши Wok»

Pizza Sushi Wok

Доставка Yami Yami

Также превышения по количеству микроорганизмов нашли в роллах из заведений:

«Нияма»

«Планета суши»

«Тануки»

Globus

«Якитория»

«Сушисет»

BLUEFIN

«Азбука вкуса»

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