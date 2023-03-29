В каких магазинах и кафе нашли суши с кишечной палочкой — список

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Будьте осторожны.

Специалисты Роскачества провели проверку популярных магазинов и кафе и выявили в 40% роллов «Филадельфия» опасную кишечную палочку. Об этом сообщил глава ведомства Максим Протасов.

На сайте Роскачества приведены заведения, в которых были выявлены нарушения.

  • Spar
  • «ВкусВилл»
  • «Суши-Маркет»
  • «Суши Wok»
  • Pizza Sushi Wok
  • Доставка Yami Yami

Также превышения по количеству микроорганизмов нашли в роллах из заведений:

  • «Нияма»
  • «Планета суши»
  • «Тануки»
  • Globus
  • «Якитория»
  • «Сушисет»
  • BLUEFIN
  • «Азбука вкуса»

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