Почему всегда рядом с томатами нужно сажать базилик: спасение для помидорок

Базилик всегда радует своим присутствием на любом столе. Ароматная травка вкусна и полезна.

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Но полезна она не только человеку, но и томатам. Если высадите базилик у кустов томата, увидите, что культуры начинают больше плодоносить, а вредители на них почти исчезают.

Доказано, что базилик своим ароматом прогоняет томатного бражника, спаржевую пищалку и белокрылок.

Также известно, что эфирные масла укропа, кориандра, аниса, мелиссы, иссопа, майорана, тимьяна, эстрагона уничтожают многие почвенные болезнетворные бактерии и грибы.

Источник: ogorodum.ru