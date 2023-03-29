Обязательно посадите это растение у морковки: вредителей на овощах не увидите!

Если вы посадите около грядки с морковью шалфей лекарственный, то можете забыть о морковной мушке, изводящей урожай. Или рассадите растение между рядками овоща.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Мушка не выносит запаха шалфея и никогда не заведется на корнеплоде, а вы получите отличную морковь в конце сезона.

Точно так же работает союз капусты и розмарина. Если ароматное растение разместить у капусты, то на ней никогда не заведется зловредная капустная совка. А вы к тому же получите ароматную приправу.

Источник: ogorodum.ru