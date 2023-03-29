Рабочая неделя в России может сократиться

Россияне смогут заканчивать рабочую неделю раньше – она будет длиться всего 36 часов. Впрочем, достигнуть этого можно только при условии сохранения заработной платы. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб внесла предложение сократить рабочую пятницу – то есть сделать 4-часовым рабочим днем.

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Руководитель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков поддержал эту инициативу, но напомнил, что при нынешнем дефиците на рынке труда внедрить новшество будет непросто, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости».