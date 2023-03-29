Ежемесячно выплатят 34 859 рублей: каким семьям положена субсидия

Российские семьи с детьми могут получать ежемесячное пособие из материнского капитала. Раньше такая возможность была только у тех, кто растил второго ребенка. Однако сейчас данная поддержка будет предоставляться и тем, у кого есть только один ребенок. Подробностями поделился генеральный директор «Федерального кадастрового агентства» Алексей Подпалый.

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Эксперт дал понять, что возможность получения дополнительных выплат на детей за счет материнского капитала сейчас более чем востребована. Эти деньги можно потратить на нужды первой необходимости.

«Пока их назначают не всем, а только семьям со среднедушевым доходом не более двух прожиточных минимумов. Вероятно, это некий механизм страховки от простого обналичивания материнского капитала», — уточнил он.

На данный момент размер субсидии составляет не менее ста процентов от детского прожиточного минимума, который устанавливается в конкретном регионе.

Данные цифры отличаются, к примеру, в Москве это сумма равна 18 770 рублям, а на Чукотке это уже 34 859 рублей.

По материалам life, «А теперь внимание!»