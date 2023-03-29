Урожаю будут завидовать: секрет идеальной подкормки для картофеля — добавляем в лунки

Опытные садоводы знают, как правильно посадить картошку, чтобы потом было огромное количество урожая. Для этого нужно добавлять подкормку в лунки при посадке, которую можно приготовить самостоятельно.

Для начала измельчите луковую шелуху, яичную скорлупу и золу. И засыпайте полученную смесь в лунку. Средство защищает картошку от вредителей, болезней. А также служит отличной подкормкой.

У вас вырастит в итоге такая картошка, что соседи обзавидуются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».