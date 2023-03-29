Ошеломляет, но смиритесь: раскрыли курс доллара на ближайшее будущее — осталось два дня

Российский рубль может укрепиться только, если дефицит бюджета страны будет сокращаться, а цена на нефть марки Brent восстановится примерно на отметке в 85 долларов за баррель. Об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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Пока же доллар неизменно повышается на торгах, отечественная валюта теряет свои значения.

Эксперт не исключает, что в апреле при реализации умеренно негативного сценария американская валюта с легкостью превысит отметку в 80 рублей, а евро даже преодолеет рубеж в 85 рублей.

Эти цифры ошеломляют, но, пожалуй, пока с ними нужно смириться, ведь рубль дешевеет ко всем валютам. Чтобы прекратить этот процесс, необходимо сокращать дыру в российском бюджете, сказал Антонов.

Источник: 1prime.ru.