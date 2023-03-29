Доллар отправили в нокаут — у «американца» болевой шок: сколько будет стоить валюта — новая реальность

Центральный банк России поделился актуальными данными относительно курса валюты на среду, 29 марта.

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Согласно опубликованным показателям, курс доллара вырос всего на 2 копейки — до скромных 76,59 рублей. Если сравнить эти данные с курсом последних нескольких дней, у «американца» явно не все гладко. Зато евро на высоте — валюта показала значительный рост и поднялась на целых 48 копеек, побив доллар. Теперь евро стоит 82,77 рубля.

Российский рубль второй день подряд демонстрирует положительную динамику. Сказывается налоговый период и колебания цен на нефть.

По материалам «А теперь внимание!»