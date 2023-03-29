Как прогнать кротов из огорода: разбросайте шелуху в определенных местах

Немало вреда доставляют огородникам кроты. Вместе с тем многие люди не хотят выгонять животных с участка негуманными методами или уничтожать их.
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Если вы не желаете мириться с животными у себя в саду, но при этом беспокоитесь об их жизни, воспользуйтесь этим способом.
Соберите достаточное количество шелухи чеснока и лука и просто разбросайте ее по периметру своего хозяйства. Резкий запах отпугнет зверьков. Они сами уйдут от вас в менее «ароматное» место.
Источник: sovkusom.ru