Как прогнать кротов из огорода: разбросайте шелуху в определенных местах

Немало вреда доставляют огородникам кроты. Вместе с тем многие люди не хотят выгонять животных с участка негуманными методами или уничтожать их.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Если вы не желаете мириться с животными у себя в саду, но при этом беспокоитесь об их жизни, воспользуйтесь этим способом.

Соберите достаточное количество шелухи чеснока и лука и просто разбросайте ее по периметру своего хозяйства. Резкий запах отпугнет зверьков. Они сами уйдут от вас в менее «ароматное» место.

Источник: sovkusom.ru