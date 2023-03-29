Доллар опять подскочил на торгах! Курс «американца» обескуражил россиян – цифры нереальные

Американскому доллару еще несколько дней назад аналитики предсказывали печальную судьбу из-за обрушения двух крупнейших банков США. Предполагалось, что это должно было сильно насторожить инвесторов и спровоцировать игнор валюты Америки.

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Однако мощная поддержка банков других стран (только в Европе их оказалось 5) сделала свое дело – доллар опять прочно встал на ноги и начал подниматься в цене на торгах.