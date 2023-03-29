Что будет, если посадить возле лука капусту: урожай загублен, растения уничтожены – не удивляйтесь!

Грамотное размещение грядок в огороде помогает собрать хороший урожай. А вот непродуманная высадка может поставить крест на чаяниях садовода.
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Известно, что одни культуры любят соседство друг друга, «поддерживают» друг друга, «помогают» в росте и развитии, выделяя благоприятные вещества в воздух и почву. В то же время некоторые растения могут погубить соседа своими испарениями во время процесса жизнедеятельности. И удобрять почву, бороться с сорняками и засухой тут бесполезно – не поможет.
Постарайтесь не садить рядом с луком репчатым горох, фасоль, бобы, редьку, редис, капусту. Это растения-антагонисты.
А вот огурцы, томаты, морковь, свекла, салат, укроп, шпинат помогут луку развиваться и давать хороший урожай. И наоборот.
Источник: ogorodum.ru.