Раскрыт честный курс доллара на апрель: будет только хуже – россиянам приготовиться

Доллар на последних торгах поднялся до показателя в 76,9 рубля, прибавив к вечеру 28 марта 22 копейки. И это при утреннем понижении. Инвесторы с трудом понимают, куда валюта может двигаться дальше.
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Вместе с тем аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сделал вполне уверенный прогноз по валюте на апрель 2023 года.
Увы, но доллар не собирается в следующем месяце сдавать свои позиции, не исключено, что он пойдет в рост вновь.
Доллар будет равен 74-79 рублям. И это не самый худший прогноз, ведь апрель традиционно считается благоприятным для рубля.
Источник: 1prime.ru.