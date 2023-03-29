Раскрыт честный курс доллара на апрель: будет только хуже – россиянам приготовиться

Раскрыт честный курс доллара на апрель: будет только хуже – россиянам приготовиться

Доллар. Фото: Global Look Press

Люди с трудом могут привыкнуть к таким цифрам.

Доллар на последних торгах поднялся до показателя в 76,9 рубля, прибавив к вечеру 28 марта 22 копейки. И это при утреннем понижении. Инвесторы с трудом понимают, куда валюта может двигаться дальше.

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Вместе с тем аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сделал вполне уверенный прогноз по валюте на апрель 2023 года.

Увы, но доллар не собирается в следующем месяце сдавать свои позиции, не исключено, что он пойдет в рост вновь.

Доллар будет равен 74-79 рублям. И это не самый худший прогноз, ведь апрель традиционно считается благоприятным для рубля.

Источник: 1prime.ru.

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