Всегда сохраняйте отвар от овощей: полейте цветы – и поразитесь!

Никогда не выливайте отвар от овощей в канализацию, он вам еще пригодится. Замените им плановую подкормку комнатных растений, предварительно остудив.

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Использовать овощной отвар в качестве удобрения рекомендуется раз в 7-10 дней. Особенно полезна будет такая подкормка во время вегетации.

Отвар обеспечит землю полезными веществами, что поможет цветению, разрастанию листвы. Кроме того, отвар помогает в борьбе с целым рядом недугов растений.

А еще отвар можно заморозить в кубики льда и протирать по утрам лицо. Вы будете выглядеть свежо и бодро не только глядя на свои роскошные цветы!

Источник: Telegram-канал «Цветочница».