Действуют как раздражители: эти фразы оттолкнут любого мужчину

Мужчины и женщины.

Мужчины и женщины. Фото: Global Look Press 

Будьте аккуратнее прежде, чем задать их.

Психологи назвали пять женских вопросов, которые становятся причиной возникновения конфликтов.

Например, вопрос «Я толстая?». У мужчин такой вопрос вызывает дискомфорт. Потому что они не понимают, что хочет услышать женщина: правду или комплимент.

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Также вопросы «Ты меня любишь?», «Ты мне изменяешь?» и «Где ты?» становятся началом ссор между влюбленными. Такие вопросы рассматриваются как пассивная агрессия. 

Последний вопрос – «Что мне надеть?». Мужчины просто не знают, что у женщин в гардеробе. Поэтому их злит подобное. Об этом рассказали в womanhit.ru.

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