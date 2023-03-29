Действуют как раздражители: эти фразы оттолкнут любого мужчину

Психологи назвали пять женских вопросов, которые становятся причиной возникновения конфликтов.
Например, вопрос «Я толстая?». У мужчин такой вопрос вызывает дискомфорт. Потому что они не понимают, что хочет услышать женщина: правду или комплимент.
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Также вопросы «Ты меня любишь?», «Ты мне изменяешь?» и «Где ты?» становятся началом ссор между влюбленными. Такие вопросы рассматриваются как пассивная агрессия.
Последний вопрос – «Что мне надеть?». Мужчины просто не знают, что у женщин в гардеробе. Поэтому их злит подобное. Об этом рассказали в womanhit.ru.