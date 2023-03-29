Никаких мер социальной поддержки: пенсионеров огорчили отсутствием выплат

Стало известно, что государство не предусмотрело меры поддержки для «детей войны».

Оказалось, в федеральном законодательстве нет понятия «дети войны». Поэтому государство не будет выплачивать этой категории лиц дополнительные суммы.

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Пензенский пенсионер поинтересовался у главы региона о размере выплаты для «детей войны». Однако россиянину объяснили, что такой меры поддержи просто нет. Об этом рассказали в MK.RU.