«Такие модели станут отличной базой»: стилист рассказала об актуальных дубленках

Эксперт в мире моды рассказала, какие варианты дубленок будут актуальны всегда.

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Стилист отметила, что модели в стиле «авиатор» считаются устаревшими. А вот в виде пальто можно назвать трендовыми.