«Такие модели станут отличной базой»: стилист рассказала об актуальных дубленках

Анита Цой в дубленке

Анита Цой в дубленке. Фото: Global Look Press 

Стилист Анастасия Михайлова назвала модели, которые еще не скоро будут в тренде.

Эксперт в мире моды рассказала, какие варианты дубленок будут актуальны всегда.

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Стилист отметила, что модели в стиле «авиатор» считаются устаревшими. А вот в виде пальто можно назвать трендовыми. 

«Такие модели станут отличной базой для любого стиля, будь то повседневной или вечерний образ. В тренде модели с ярким мехом и комбинированные модели из кожи и меха», – рассказал стилист в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее стилист рассказала, какая обувь идеальна на весну.

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