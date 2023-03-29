«Такие модели станут отличной базой»: стилист рассказала об актуальных дубленках

Эксперт в мире моды рассказала, какие варианты дубленок будут актуальны всегда.
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Стилист отметила, что модели в стиле «авиатор» считаются устаревшими. А вот в виде пальто можно назвать трендовыми.
«Такие модели станут отличной базой для любого стиля, будь то повседневной или вечерний образ. В тренде модели с ярким мехом и комбинированные модели из кожи и меха», – рассказал стилист в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее стилист рассказала, какая обувь идеальна на весну.