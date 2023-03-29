«Чем меньше будет чиновников, тем лучше»: в Госдуме предложили заменить депутатов нейросетями

Стало известно, почему депутаты решили заменить искусственным интеллектом самих себя.

Оказалось, зампред комитета по информационной политике, технологиям и связи Евгений Попов увидел в нейросетях достойного кандидата для замены.

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«Чем меньше будет чиновников, тем лучше. […] Мы уже сейчас видим, что идет замена. В некоторой степени цивилизация искусственно тормозит прогресс для того, чтобы большинство не оказались на рынке труда», – отметили в mosregtoday.ru.