Не займут много места: садоводы назвали самые лучшие сорта кабачков — урожай будет богатый

Опытные огородники перечислили несколько самых вкусных и компактных сортов кабачка, богатый урожай которого вы будете собирать до осени. Из него можно будет сделать вкусное блюдо, которое точно понравится всем домашним.
Итак, ранние сорта Аполлон F1 и Ленуца F1 являются урожайными и не займут много места на грядке. В большинстве случаев растут компактными, аккуратными кустами.
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Богатый урожай дадут и сорта Находка F1 и Ангелина F1. Вплоть до сильных заморозков вы будете видеть у себя кабачки. Сорта также устойчивы к заболеваниям, рассказали огородники, пишет сайт Точка.
Кабачок «Ананасный» хоть и созревает немного позже, но плодов у него очень много и они всегда крупные.
Ранее опытный кулинар Оксана Хромова рассказала, как приготовить полезный и сытный завтрак из кабачка всего за пять минут.