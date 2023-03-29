Не займут много места: садоводы назвали самые лучшие сорта кабачков — урожай будет богатый

Опытные огородники перечислили несколько самых вкусных и компактных сортов кабачка, богатый урожай которого вы будете собирать до осени. Из него можно будет сделать вкусное блюдо, которое точно понравится всем домашним.

Итак, ранние сорта Аполлон F1 и Ленуца F1 являются урожайными и не займут много места на грядке. В большинстве случаев растут компактными, аккуратными кустами.

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