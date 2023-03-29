Не займут много места: садоводы назвали самые лучшие сорта кабачков — урожай будет богатый

Кабачок

Кабачок. Фото: Global Look Press

Кабачки этих сортов будут расти компактными и аккуратными кустами.

Опытные огородники перечислили несколько самых вкусных и компактных сортов кабачка, богатый урожай которого вы будете собирать до осени. Из него можно будет сделать вкусное блюдо, которое точно понравится всем домашним.

Итак, ранние сорта Аполлон F1 и Ленуца F1 являются урожайными и не займут много места на грядке. В большинстве случаев растут компактными, аккуратными кустами.

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Богатый урожай дадут и сорта Находка F1 и Ангелина F1. Вплоть до сильных заморозков вы будете видеть у себя кабачки. Сорта также устойчивы к заболеваниям, рассказали огородники, пишет сайт Точка.

Кабачок «Ананасный» хоть и созревает немного позже, но плодов у него очень много и они всегда крупные.

Ранее опытный кулинар Оксана Хромова рассказала, как приготовить полезный и сытный завтрак из кабачка всего за пять минут.

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