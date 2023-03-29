Даже опытные хозяйки ошибаются: названы главные ошибки при варке макарон

Спагетти

Спагетти. Фото: Global Look Press

Во время готовки гарнира нужно придерживаться двух правил.

Казалось бы, что может быть проще варки такого гарнира, как макароны. Но даже тут самые грамотные хозяйки могут допустить ошибки. Из-за них блюдо получается невкусным, а макароны слипшимися. Во время готовки такого гарнира нужно придерживаться двух правил.

Опытные кулинары посоветовали не добавлять растительное или оливковое масло в макароны во время варки. Это будет лишь переводом продукта, так как при сливе воды масло окажется в раковине.

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При этом, чтобы гарнир не слипался, его достаточно один раз перемешать после слива воды и сразу добавить масло, пишет портал «Новый очаг».

Также некоторые хозяйки промывают макароны водой в дуршлаге после готовки. Считается, что так можно избавиться от крахмала, выделяемого блюдом в кипятке. Однако после таких действий макароны будет невкусными.

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