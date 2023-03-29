Даже опытные хозяйки ошибаются: названы главные ошибки при варке макарон

Казалось бы, что может быть проще варки такого гарнира, как макароны. Но даже тут самые грамотные хозяйки могут допустить ошибки. Из-за них блюдо получается невкусным, а макароны слипшимися. Во время готовки такого гарнира нужно придерживаться двух правил.

Опытные кулинары посоветовали не добавлять растительное или оливковое масло в макароны во время варки. Это будет лишь переводом продукта, так как при сливе воды масло окажется в раковине.

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