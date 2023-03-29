Больше никаких трудностей: как правильно оформить детское пособие — нужно запомнить

Мать с ребенком

Мать с ребенком. Фото: Global Look Press

Сейчас для оформления выплат нужно посетить лишь МФЦ или отделение Соцфонда по месту жительства.

Российским семьям объяснили, как грамотно оформить единое пособие на ребенка. Напомним, на эту выплату могут претендовать семьи с детьми до 17 лет, которые имеют на это основание. 

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После введения единого пособия больше не нужно тратить часы и дни на собирание справок и походы по инстанциям. Сейчас для того, чтобы оформить выплату, нужно посетить МФЦ или отделение Соцфонда по месту жительства.

Как напомнили эксперты, заявку на пособие возможно подать и через Госуслуги. Фонд самостоятельно запросит все необходимые документы у разных ведомств. В крайнем случае могут потребоваться дополнительные сведения. но в том случае, если их нет в государственной информационной системе, пишет «МК».

На рассмотрение заявки уходит не больше десяти рабочих дней. Первую выплату зачислят уже через пять рабочих дней после принятия решения о назначении пособия.

Далее денежные средства будут поступать в единый день доставки пособия 5 числа каждого нового месяца за предыдущий.

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