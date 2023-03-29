Больше никаких трудностей: как правильно оформить детское пособие — нужно запомнить

Российским семьям объяснили, как грамотно оформить единое пособие на ребенка. Напомним, на эту выплату могут претендовать семьи с детьми до 17 лет, которые имеют на это основание.

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После введения единого пособия больше не нужно тратить часы и дни на собирание справок и походы по инстанциям. Сейчас для того, чтобы оформить выплату, нужно посетить МФЦ или отделение Соцфонда по месту жительства.

Как напомнили эксперты, заявку на пособие возможно подать и через Госуслуги. Фонд самостоятельно запросит все необходимые документы у разных ведомств. В крайнем случае могут потребоваться дополнительные сведения. но в том случае, если их нет в государственной информационной системе, пишет «МК».