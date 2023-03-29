Визуально старит: историк моды назвал три цвета в одежде, от которых стоит отказаться

Историк моды Александр Васильев посоветовал женщинам отказаться от одежды трех цветов. По его словам, такие оттенки только подчеркнут все недостатки и визуально состарят.
Эксперт рекомендовал отложить вещи оливковых, земляных и бледных оттенков. Васильев объяснил, что одежда этих цветов придает коже нездоровый вид, подчеркивает темные круги под глазами, пишет The Voice.
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Вместо этого историк посоветовал отдать предпочтение персиковым и другим нежным тонам в одежде. Они сделают лицо свежее. Такие оттенки нынешней весной актуальны для жакетов, водолазок, курток, пальто.
А вот, к примеру, оливковый блейзер придаст лицу болезненный землистый оттенок. Бледно-голубой или бледно-бежевый тон сделает кожу болезненной.