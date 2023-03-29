Визуально старит: историк моды назвал три цвета в одежде, от которых стоит отказаться

Девушка в магазине

Девушка в магазине. Фото: Global Look Press

Александр Васильев предостерег девушек от ошибок при выборе одежды для весеннего гардероба.

Историк моды Александр Васильев посоветовал женщинам отказаться от одежды трех цветов. По его словам, такие оттенки только подчеркнут все недостатки и визуально состарят.

Эксперт рекомендовал отложить вещи оливковых, земляных и бледных оттенков. Васильев объяснил, что одежда этих цветов придает коже нездоровый вид, подчеркивает темные круги под глазами, пишет The Voice.

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Вместо этого историк посоветовал отдать предпочтение персиковым и другим нежным тонам в одежде. Они сделают лицо свежее. Такие оттенки нынешней весной актуальны для жакетов, водолазок, курток, пальто. 

А вот, к примеру, оливковый блейзер придаст лицу болезненный землистый оттенок. Бледно-голубой или бледно-бежевый тон сделает кожу болезненной.

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