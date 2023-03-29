Подчеркнут все недостатки: названы неудачные стрижки, которые сделают вас значительно старше

Некоторые прически могут только подчеркнуть ваши недостатки и даже прибавить несколько лет. Парикмахер Лорен Удо рассказала, что некоторым женщинам женщинам стоит отказаться от экстремального пикси, стрижки «под горшок» и слишком длинных многослойных стрижек.

Такие прически, по словам эксперта, могут подчеркнуть потерю объема и текстуры волос. В результате этого, они будут казаться тоньше. Они также могут подчеркнуть полноту, выделить морщины и провисание черт лица. Кроме того, такие прически выделяют морщины и провисание черт лица. Длинные многослойные прически в принципе очень часто утяжеляют внешность, пишет издание SheFinds.