Подчеркнут все недостатки: названы неудачные стрижки, которые сделают вас значительно старше

Женщине делают прическу

Женщине делают прическу. Фото: Global Look Press

Очень часто такие прически выделяют морщины и провисание черт лица.

Некоторые прически могут только подчеркнуть ваши недостатки и даже прибавить несколько лет. Парикмахер Лорен Удо рассказала, что некоторым женщинам женщинам стоит  отказаться от экстремального пикси, стрижки «под горшок» и слишком длинных многослойных стрижек.

Такие прически, по словам эксперта, могут подчеркнуть потерю объема и текстуры волос. В результате этого, они будут казаться тоньше. Они также могут подчеркнуть полноту, выделить морщины и провисание черт лица. Кроме того, такие прически выделяют морщины и провисание черт лица. Длинные многослойные прически в принципе очень часто утяжеляют внешность, пишет издание SheFinds.

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Мастер рекомендовала обратить особое внимание на короткий боб с челкой. Он поможет создать иллюзию объема и текстуры. Также красиво и стильно будут смотреться прически с мягкими слоями, они «растушевывают» скулы, отвлекая внимание от линии подбородка.

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