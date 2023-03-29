Плесень, бактерии, микробы: раскрыта опасность стиральных и посудомоечных машин

Эксперт Роспотребнадзора Михаил Лебедев назвал опасность, которая может исходить от различной бытовой техники. В частности, стиральные и посудомоечные машины могут стать настоящим рассадником бактерий и инфекций.
После многократного использования посудомоечной машины в ней очень часто остаются небольшие частички пищи и жира. А в барабане стиральной могут поселиться плесневелые грибы и микробы, принесенные с улицы.
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При дальнейшем использовании бытовой техники микробы легко попадают на кожу человека и даже в пищу. Эксперт Роспотребнадзора рекомендовал после каждой стирки высушивать стиральную машину, оставляя ее с открытой дверцей.
Это же правило касается и посудомоечной машины, рассказал Лебедев изданию «Доктор Питер». Всю бытовую технику лучше регулярно обрабатывать хлорсодержащими растворами. При этом барабан и уплотнители техники очищать антисептиком.
Раз в месяц имеет смысл запускать программу самоочистки с использованием специальных средств для посудомоечных машин.