Обращайте внимание на состав: назван ингредиент, который должен быть в качественном шампуне для волос

Есть один ингредиент, который сделает ваши волосы густыми, объемными и шелковистыми. Если он указан в составе шампуня, то им можно смело мыть голову, не переживая о тусклости прически, рассказал стилист Джастин Товес-Винчилионе.
По его словам, проблема с волосами начинается с неправильного мытья головы. Нужно подобрать специальный шампунь, который решит вашу проблему с тусклостью.
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«Почти каждый шампунь для придания объема содержит один конкретный ингредиент — пантенол. Этот провитамин — вещество, которое удерживает влагу в структуре волос, делая их толще и сохраняя во время укладки феном», — цитирует стилиста издание The Voice.
Но если ваши волосы и так пышные от природы, не стоит брать шампуни с этим ингредиентом. Остальным он пойдет только на пользу, поскольку увлажняет даже кожу головы.
Эксперты также напомнили, что если женщина пытается отрастить волосы, то просто необходимо заняться увлажнением. Если волосы сухие от природы, то тем более обратите на это внимание: обезвоженность приводит к ломкости.