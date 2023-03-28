Обращайте внимание на состав: назван ингредиент, который должен быть в качественном шампуне для волос

Есть один ингредиент, который сделает ваши волосы густыми, объемными и шелковистыми. Если он указан в составе шампуня, то им можно смело мыть голову, не переживая о тусклости прически, рассказал стилист Джастин Товес-Винчилионе.

По его словам, проблема с волосами начинается с неправильного мытья головы. Нужно подобрать специальный шампунь, который решит вашу проблему с тусклостью.

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