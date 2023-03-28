Мягкое, воздушное, легко готовить: рецепт александрийского теста для самых вкусных куличей

Меньше месяца осталось до одного из самых светлых весенних праздников — Пасхи. Многие хозяйки предпочитают баловать своих домашних не покупными куличами, а самодельными. Но для этого нужно приготовить особое тесто. Эталонным принято считать александрийское. В рецепте много сахара, как рассказали кулинары. Куличи получаются сладкими, как воздушные булочки.
Чтобы приготовить 20 небольших куличей, нужно взять:
— 2,5 кг муки,
— 150 граммов свежих дрожжей,
— литр молока,
— килограмм сахара,
— 500 граммов сливочного масла,
— 10 яиц,
— три желтка,
— 200 граммов изюма,
— три пакетика ванильного сахара,
— две столовых ложки коньяка.
Для начала смешать желтки с сахаром. К этой смеси добавляем размягченное до комнатной температуры масло и дрожжи. До этого их нужно растворить в теплом молоке. Смесь оставить в теплом месте, к примеру, у батареи. Ждем 8–12 часов, пишет портал «А теперь внимание!».
Далее замачиваем в кипятке изюм и обваливаем его в муке. Вмешиваем в опару муку, ванильный сахар, соль, а также вливаем пару ложек коньяка и вмешиваем изюм.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
После этого нужно начать месить тесто. Чтобы оно не прилипало к рукам, можно смазать их подсолнечным маслом.
Александрийское тесто должно подниматься около полутора часов. В результате оно увеличится в размере вдвое. Формы для кулича наполняем тестом только наполовину. Ставим их в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 50 минут. Останется только украсить домашние куличи глазурью или посыпкой.