«Эксперимент оборачивается трагедией»: таролог Янко назвала знаки зодиака, которые тянутся к пагубным привычкам

Телец

Тельцы легко идут на поводу у своих желаний, поэтому им важно держаться подальше от алкоголя, сигарет и запрещенных веществ. Если Тельцы подсядут на вещества, то спасти их становится практически невозможно. У них нет силы воли, чтобы противостоять соблазнам.

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Рак

Ракам важно реализовать себя в разных сфера жизни — работа, семья, общественная жизнь. В противном случае они топят горе на дне стакана и часто списываются. Мужчины-Раки падки на женщин. Даже обожая супругу, Рак будет ходить налево.

Овен

Овны сильны и духом, и телом. Алкоголь и запрещенные вещества в их жизни появляются случайно — попробовать что-то новое, эксперимент. В итоге эксперимент оборачивается трагедией. В один прекрасный момент Овен понимает, что не идет без этого. Завязывать самостоятельно этот сильны знак способен, но нужна помощь родных, близких и специалистов.

Справка Teleprogramma.pro:

Галина Янко — биоэнерготерапевт, таролог, парапсихолог и ясновидящая.