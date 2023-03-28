Очень быстро испортятся: названы овощи, которые многие хозяйки хранят неправильно в холодильнике

Даже самые опытные хозяйки иногда не знают, что отнюдь не все овощи можно спокойно хранить в холодильнике. Многие продуты начинают быстро портиться, несмотря на прохладную температуру.

Эксперты не рекомендовали хранить в холодильной камере баклажаны, кабачки, томаты. В первом случае овощи часто покрываются конденсатом. Он станет идеальной средой для размножения различных микроорганизмов. В конечном итоге продукт испортится. Идеальная среда для их хранения — темное и немного прохладное место. С кабачками, как отметили эксперты, история такая же, пишет портал Tut News.