«Рискуют потерять все»: ясновидящая рассказала, кого ждет финансовый крах и разлад в семье в 2023 году

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«В 2023 году Весам стоит опасаться колебаний собственных ориентиров. Весы выгодно отличаются от других людей способностью к действию после осмысления. Они редко подвергаются эмоциям и практически не способны на действия в порыве. Они осмысленные, мудрые. Эти природные черты в 2023 году могут подвести. На смену рассудительности придет вспыльчивость, на смену анализу — эмоция. Вам нужно держать себя в руках.

Чем опасны такие перепады у уравновешенных Весов? Непредсказуемыми вложениями, странными тратами, импульсивными разрывами. То есть Весы рискуют потерять все, что имеют. Им грозит финансовый крах вместе с разрушениями семьи.

Но помните, что разрушать или созидать зависит от вас. От вашего умения управлять своими эмоциями. Вы можете избежать любых негативных последствий, если совладаете с собой», — поделилась эксперт.