В России появятся шкафы и кухни от фабрики IKEA: выпуск начнется в ближайшие месяцы

В 2022 году многие магазины, которые принадлежат зарубежным компаниям, закрылись на территории России. IKEA также перестала работать, проведя большую онлайн-распродажу. И хоть некоторые товары до сих пор можно найти на маркетплейсах, россияне были раздосадованы, что больше не могут купить стильную и доступную мебель.
Однако на этот раз россиян ждал приятный сюрприз. Компания «Инвест Плюс» планирует в ближайшие два-три месяца перезапустить производство мебели на бывшем заводе IKEA в Великом Новгороде.
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Примечательно, что компания, которой теперь принадлежит завод, намерена как можно быстрее вернуть на мебельный рынок России продукцию новгородского предприятия.
Отмечается, что ранее фабрика IKEA в Новгороде производила корпусную мебель. По некоторым данным, в год выпускалось более семи млн корпусов шкафов и кухонной мебели, передает «Интерфакс».