В России появятся шкафы и кухни от фабрики IKEA: выпуск начнется в ближайшие месяцы

Однако на этот раз россиян ждал приятный сюрприз. Компания «Инвест Плюс» планирует в ближайшие два-три месяца перезапустить производство мебели на бывшем заводе IKEA в Великом Новгороде.

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Примечательно, что компания, которой теперь принадлежит завод, намерена как можно быстрее вернуть на мебельный рынок России продукцию новгородского предприятия.

Отмечается, что ранее фабрика IKEA в Новгороде производила корпусную мебель. По некоторым данным, в год выпускалось более семи млн корпусов шкафов и кухонной мебели, передает «Интерфакс».