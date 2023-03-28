В России появятся шкафы и кухни от фабрики IKEA: выпуск начнется в ближайшие месяцы

IKEA

Фото: Global Look Press

Производство мебели на бывшем заводе IKEA будет перезапущено к лету.

В 2022 году многие магазины, которые принадлежат зарубежным компаниям, закрылись на территории России. IKEA также перестала работать, проведя большую онлайн-распродажу. И хоть некоторые товары до сих пор можно найти на маркетплейсах, россияне были раздосадованы, что больше не могут купить стильную и доступную мебель. 

Однако на этот раз россиян ждал приятный сюрприз. Компания «Инвест Плюс» планирует в ближайшие два-три месяца перезапустить производство мебели на бывшем заводе IKEA в Великом Новгороде.

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Примечательно, что компания, которой теперь принадлежит завод,  намерена как можно быстрее вернуть на мебельный рынок России продукцию новгородского предприятия.

Отмечается, что ранее фабрика IKEA в Новгороде производила корпусную мебель. По некоторым данным, в год выпускалось более семи млн корпусов шкафов и кухонной мебели, передает «Интерфакс».

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