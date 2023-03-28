Сенсационное заявление врача-протезиста: «Костомаров снова вернется на лед»

Отчаянно сражающийся за свою жизнь Роман Костомаров начинает приходить в себя после трехмесячного ада. Из-за развивающегося некроза врачам пришлось ампутировать спортсмену ноги по колено и руку по локоть.

Однако инвалидность — это не приговор, уверяют медики. Врач-протезист Олег Пикалов заявил, что Костомаров сможет вернуться в фигурное катание!

«Сначала нужно дождаться стабильного состояния: ухода отечности из тканей и снятия швов. Затем наступит долгая реабилитация, которая может занять больше года. Протезы точно дадут Роману возможность кататься на коньках, это без проблем», — заявил он kp.ru.

Желаем Роману Костомарову сил — преодолеть и это.

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