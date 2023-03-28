Ограничение сняли: россиян с валютой обрадовали новым решением

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Появится вклад в долларах со ставкой три процента годовых на 12 месяцев. Доходность по вкладу на полгода составит 2,5% годовых.

Отмечается, что вклад можно открыть с 29 марта, при этом минимальная сумма для открытия составляет всего 500 долларов, пишет Lenta.ru. Напомним, что ранее открытие долларовых вкладов в банке было временно недоступным.