Ограничение сняли: россиян с валютой обрадовали новым решением

В России появились ограничения, которые связаны с валютой. Это произошло в 2022 году. Однако постепенно ситуация меняется. Уже 28 марта стало известно, что один из крупных отечественных банков сделал заявление для своих клиентов. «Совкомбанк» решил сделать изменение касательно валютных вкладов.
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Появится вклад в долларах со ставкой три процента годовых на 12 месяцев. Доходность по вкладу на полгода составит 2,5% годовых.
Отмечается, что вклад можно открыть с 29 марта, при этом минимальная сумма для открытия составляет всего 500 долларов, пишет Lenta.ru. Напомним, что ранее открытие долларовых вкладов в банке было временно недоступным.