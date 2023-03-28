Что творится с курсом рубля: дальше будет еще хуже – страшные цифры уже озвучены, но лучше про них ничего не знать

Российский рубль на биржевых торгах в начале этой недели пока ведет себя более-менее стабильно. Он не теряет своих позиций, а в некоторых точках даже отыгрывается за падения прошлых недель.

Но совсем скоро все изменится. Рублю предрекают новое падение. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что в апреле доллар с легкостью преодолеет отметку 80 рублей, а евро станет дороже 85 рублей. И это - умеренно негативный сценарий развития событий.

Но если вы не планируете покупать валюту, вам лучше ничего не знать и не читать про эти страшные цифры.

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