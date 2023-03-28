Если нужна валюта, покупайте срочно прямо сейчас: апрель станет роковым для рубля — такого курса никогда еще не было

Российский рубль в последние недели демонстрировал курс на снижение по отношению к основным валютам — евро, доллару и юаню. В понедельник и вторник, 27 и 28 марта, курс рубля немного стабилизировался.

Между тем эксперты считают, что это ненадолго. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что уже в апреле рубль продолжит падение и обрушится до рекордных цифр.

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