Если нужна валюта, покупайте срочно прямо сейчас: апрель станет роковым для рубля — такого курса никогда еще не было

Российский рубль в последние недели демонстрировал курс на снижение по отношению к основным валютам — евро, доллару и юаню. В понедельник и вторник, 27 и 28 марта, курс рубля немного стабилизировался.
Между тем эксперты считают, что это ненадолго. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что уже в апреле рубль продолжит падение и обрушится до рекордных цифр.
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Владислав Антонов считает, что доллар в апреле с легкостью преодолеет отметку 80 рублей, а евро станет дороже 85 рублей.
«Из-за сближения России с Китаем, а также увеличения расчетов в юанях, торговые объемы выросли в паре юань/рубль. Только от этого рублю лучше не стало», — заключил Владислав Антонов.
По материалам 1prime.ru