Что будет с курсом евро к концу 2023 года — валюта больше никому не нужна

Европейская валюта начала терять свою популярность на фоне мировых событий. Директор Департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов считает, что к концу 2023 года евро существенно просядет.

«Евро никому не нужен. Это больше не валюта, с помощью которой можно осуществлять международные транзакции», — заявил он.

По мнению аналитиков, на сегодняшний день наиболее вероятным видится коридор курса евро 75-90 рублей. Но валюта продолжит падать.

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