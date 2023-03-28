Поможет в быту: бюджетное средство на все случаи жизни

Этими хитростями пользовались еще наши бабушки. Опытные хозяйки рассказали о том, на что способна обычная зубная паста:
Устранит неприятные запахи. Зубная паста поможет избавиться от запаха чеснока и лука: просто используйте ее вместо средства для мытья посуды.
Заменит чистящее средство. С помощью зубной пасты можно легко стереть мыльный налет с кафеля и смесителя: нанесите ее на загрязнения, а затем пройдитесь по поверхности влажной тряпкой. Паста также эффективна, когда дело касается кофейных и известковых пятен. Схема действия такая же, как случае с мыльным налетом.
Избавит от потертостей. Зубная паста придет на выручку, если потребуется отшлифовать небольшие царапины на стекле или пластике: нужно нанести средство круговыми движениями, подождать пару минут и удалить мокрой губкой.
Во всех перечисленных случаях нужно использовать обычную не гелевую зубную пасту.
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Источник: lifehacker.ru, vnimanie.pro