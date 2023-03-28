Получите в 4 раза больше: раскрыт способ, как увеличить компенсацию по ОСАГО при ДТП

Отмечается, если у водителей в случае ДТП нет разногласий при оформлении бумажного и электронного европротокола, самая высокая компенсация за счет фотофиксации может доходить до 400 тысяч рублей. А вот если снимков не было сделано, то выплата будет меньше — не более 100 тысяч.

Также нужно знать, что произвести фотофиксацию можно в приложении «Госуслуги Авто». Однако есть важный нюанс. На данную манипуляцию у автовладельцев будет всего один час. Также необходимо правильно произвести фотосъемку.

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На снимках должны быть отображены поврежденные автомобили по отношению друг к другу и к окружающей обстановке. В ее числе: дорожные знаки, разметка, светофоры и прочее. Также важно зафиксировать все поврежденные элементы вашей машины — на каждый дефект необходимо иметь по одному снимку.

Эту же процедуру стоит проделать и с авто другого участника ДТП, а после — дождаться получения номера фотофиксации.

В случае, если европротокол оформлялся в бумажном виде, его необходимо передать в страховую компанию вместе с номером фотофиксации в течение 5 дней с момента аварии.