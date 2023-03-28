Просто чудо! Появились хорошие новости про Романа Костомарова

Звезда «Ледникового периода» Роман Костомаров, к счастью, начинает приходить в себя! Спортсмену стало легче впервые за три месяца. В больнице заявили, что все операции завершены.

После такой истории фигуристу, конечно же, потребуется длительная реабилитация. Его организм обессилел, органы работают кое-как… Но он выкарабкается и тут, мы верим.

Полноценную еду Костомаров пока жевать не может, но он пьет специальное питание. Жена Оксана Домнина постоянно находится рядом с любимым мужем. Она помогает ему заново научиться есть и сидеть.

Сам Роман настроен решительно. Недавно от отправил своим друзьям сообщение, в котором заверил, что скоро вернется. Конечно, все это чудо!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».