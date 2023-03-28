Цены лишают дара речи: стоимость отдыха в Сочи взлетела до небес

В АТОР сообщили о том, что на фоне роста интереса к отдыху в Сочи, цены на туры по этому направлению сильно поднялись в цене. По сравнению с прошлым годом стоимость туров выросла на 20-30%, об этом пишет газета «Известия».

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Поясняется, что за отдых в четырехзвездочном отеле с завтраками, обедами и ужинами нужно за двоих отдать около 220 тысяч рублей за 10 дней. Примечательно, что примерно такая цена за тур в Турцию на тот же период в отеле «все включено».

Также отмечается, что спрос на туры в Крым этим летом снизился в два раза по сравнению с показателями 2022 года, что и стало причиной роста интереса к сочинскому направлению.