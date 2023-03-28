Опасность парада планет: как его наблюдать, чтобы не ослепнуть

28 марта вечером можно будет наблюдать редкое астрономическое явление: Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера выстроятся на небе в одну линию. Это называется «малый парад планет», рассказала популяризатор астрономии, автор канала AstroBlog Мария Боруха. Чтобы насладиться редким зрелищем, нужно, чтобы были соблюдены некоторые условия.

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