Платить придется больше: в России скоро снова «подскочит» плата за ЖКХ

С каждым годом услуги ЖКХ только растут. Есть льготы для определенных категорий граждан. А теперь Минстрой предложил правительству России внести новое изменение в платежках за коммунальные услуги. Отмечается, что если предложение будет принято, то россиянам придется больше платить за коммуналку.
Изменения касаются внедрения умных приборов учета, оплату за которые включат в коммунальные квитанции. По озвученной задумке, устанавливать такие приборы будут ресурсоснабжающие организации. А вот сумму, которую предстоит вносить гражданам, сейчас определяют в ведомстве.
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Как отмечают эксперты в области ЖКХ, расстраиваться и переживать не нужно. Оплата ЖКХ вырастет, но незначительно, потому что переход будет постепенным. Также будут плюсы для россиян в этой новой системе.
«Граждане смогут экономить, например, минимум 10% на холодной и горячей воде», — цитирует директора НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяну Вепрецкую сайт «Известия».