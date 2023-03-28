Платить придется больше: в России скоро снова «подскочит» плата за ЖКХ

Изменения касаются внедрения умных приборов учета, оплату за которые включат в коммунальные квитанции. По озвученной задумке, устанавливать такие приборы будут ресурсоснабжающие организации. А вот сумму, которую предстоит вносить гражданам, сейчас определяют в ведомстве.

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Как отмечают эксперты в области ЖКХ, расстраиваться и переживать не нужно. Оплата ЖКХ вырастет, но незначительно, потому что переход будет постепенным. Также будут плюсы для россиян в этой новой системе.