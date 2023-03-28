Доллар падает, но это обман: чем удивит валюта уже через 3 дня

Согласно последним данным Московской биржи курс доллара в настоящий момент составляет 76,58 рубля. 28 марта американская валюта потеряла 10 копеек, с самого утра идя на понижение.

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Инвесторы были удивлены, ведь они уже привыкли к постепенному повышению валюты США.

Однако не стоит обольщаться, это обманный маневр доллара. Не исключено, что совсем скоро он совершит скачок вверх и покажет совсем иные цифры.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что до 1 апреля курс доллара может укрепиться до 78,3 рубля.

Источник: 1prime.ru.