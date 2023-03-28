Врач назвала самые бестолковые сыры

Когда приходишь в магазин: от разнообразия глаза разбегаются. Бывает сложно понять какие продукты полезные, а какие не только не принесут пользу, но и могут навредить. Доктор Мадина Мусичова рассказала о том, как выбрать правильный сыр.

На стоимость продукта можно не обращать внимания, иногда по совершенно космической цене можно приобрести абсолютную пустышку. Специалист советует отдать предпочтение мягким сырам — они богаты легкоусвояемым белком. Больше всего белка в плотных сортах мягкого сыра, например, в адыгейском.

«Что касается плесневых сыров — бри, камамбер — они, конечно же, считаются более элитными. Но при этом их плесень может негативно повлиять на микрофлору кишечника. Если хотите себя побаловать данным продуктом, то только по праздникам и в небольшом количестве. И обязательно читайте состав на этикетке. В мягком сыре не должно быть никаких посторонних ингредиентов — только молоко и закваска», — предостерегла врач.

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Источник: vnimanie.pro