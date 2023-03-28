Это нужно знать всем: для россиян с квартирами и машинами с апреля появится новое правило

Каждый год появляются новые правила. На этот раз обновления касаются тех, кто имеет свою недвижимость и автомобили. Юрист Ирина Сивакова рассказала о введении нового правила для тех, кто имеет свое имущество, за которое нужно платить налоги. Новое правило вступит в силу с 1 апреля.
По словам эксперта, уведомления о сборе налога должны приходить в личный кабинет или на электронную почту. Однако в некоторых случаях оповещения так и не приходят. Юрист пояснила, что в таком случае гражданин должен самостоятельно заявить об имуществе. С апреля это можно будет сделать в любом МФЦ.
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«Исполнить эту обязанность нужно до 31 декабря года, следующего после окончания налогового периода (т. е. календарного года, за который должен быть начислен налог). Теперь сообщение можно направить в т.ч. через МФЦ, приложив копию правоустанавливающего документа на объект недвижимости или транспортное средство», — рассказала экспер, пишет boosty.to.