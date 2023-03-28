Это нужно знать всем: для россиян с квартирами и машинами с апреля появится новое правило

По словам эксперта, уведомления о сборе налога должны приходить в личный кабинет или на электронную почту. Однако в некоторых случаях оповещения так и не приходят. Юрист пояснила, что в таком случае гражданин должен самостоятельно заявить об имуществе. С апреля это можно будет сделать в любом МФЦ.

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